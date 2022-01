Olieprijs daalt licht na volatiele sessie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald. Bij een settlement van 86,90 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,1 procent goedkoper. Marktkenners wezen daarbij op de expiratie van het februari contract voor WTI. Aanvankelijk steeg de olieprijs donderdag. Na het verschijnen van de wekelijkse olievoorraden uit de Verenigde Staten zakten de olieprijzen wat weg. Het fundamentele plaatje is echter solide en op weekbasis staat WTI nog altijd zo'n 5,5 procent hoger. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets neemt de verwachting dan ook toe dat de olieprijs door kan stijgen richting 100 dollar per vat. Volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group bevatte het Amerikaanse olievoorradenrapport geen grote verrassingen. In de week eindigend op 14 januari stegen de voorraden ruwe olie met 0,5 miljoen vaten tot 413,8 miljoen stuks. Het was de eerste stijging sinds eind november 2021. Er was juist een lichte daling voorzien. De benzinevoorraden stegen met 5,9 miljoen vaten tot 246,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen met 1,4 miljoen vaten terug tot 128 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 88,1 procent. Dat was een week eerder 88,4 procent. Bron: ABM Financial News

