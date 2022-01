Fed onderzoekt mogelijkheid digitale dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve onderzoekt de mogelijke voordelen en risico's van een digitale Amerikaanse munt. Dit bleek donderdag uit een langverwacht rapport.



Beleidsmakers van de centrale bank zijn verdeeld over de kwestie waardoor het onwaarschijnlijk is dat er spoedig een besluit volgt om een digitale dollar te creëren. Anders dan private cryptovaluta zoals bitcoin, zou een Fed-variant uitgegeven worden door de centrale bank, net als papier- en muntgeld.



Het rapport dat donderdag verscheen is een eerste stap in een discussie over of en hoe een digitale dollar de veiligheid en effectiviteit van het Amerikaanse betaalsysteem kan verbeteren. Het rapport is neutraal en de Fed zal de komende 120 dagen gebruiken om reacties en meningen te verzamelen.



Bitcoin stijgt donderdagavond ruim 3 procent op 43.121 dollar. Bron: ABM Financial News

