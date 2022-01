Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,9 procent op 4.575,12 punten, de Dow Jones index stijgt 0,8 procent tot 35.306,37 punten en de Nasdaq gaat 1,3 procent hoger op 14.526,27 punten. Beleggers zijn begonnen hun portefeuilles om te bouwen, met het vooruitzicht van een verkrapping van het monetaire beleid en vertragende economische groei. De rentedruk is donderdag iets afgenomen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,84 procent, na een piek van 1,90 procent eerder deze week. "Een pauze in de rentestijgingen en de stimulering van de Chinese centrale bank hebben een heilzame werking op het beleggerssentiment", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. De Chinese centrale bank is bezig de rente te verlagen, om de stagnerende Chinese economie te steunen en om de pijn te verzachten van de aanstaande renteverhogingen van de Federal Reserve. Volgens economen van Nomura hebben de renteverlagingen geen echte impact op de economie en dienen ze meer als een signaal. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wachten beleggers tot de aandelenmarkten nog zo'n 5 procent verder dalen, voordat ze op koopjesjacht gaan. Ondenkbaar is die daling niet, meent Aslam, als het kwartaalcijferseizoen blijft teleurstellen. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten fors zijn gestegen, wat de druk op de Fed om de rente snel te verhogen iets zou verlagen, omdat het wijst op een minder overspannen arbeidsmarkt. Het aantal van 286.000 nieuwe aanvragen lag in drie maanden niet zo hoog. De Philly Fed index steeg harder dan verwacht, van 15,4 naar 23,2 punten in januari, waar was gerekend op 18,5. De bestaande woningverkopen in de VS daalden in december met 4,6 procent, terwijl de huizenprijzen bijna 16 procent duurder werden. De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1324. WTI-olie daalde iets na het verschijnen van de Amerikaanse olievoorraden, die afgelopen week licht stegen.



Bedrijfsnieuws Aandelen Peloton staan donderdag fors onder druk na berichten dat de maker van fitnessapparatuur zijn productie tijdelijk stopzet. Het aandeel Peloton verloor zo'n 20 procent en de handel werd diverse malen gepauzeerd. Zakenzender CNBC meldde op basis van vertrouwelijke documenten dat Peloton de productie van zijn populaire fietsen en loopbanden stopzet vanwege de afgenomen vraag. American Airlines heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, en wist het verlies ook iets terug te dringen. Het aandeel daalt licht. Sectorgenoot United Airlines zegt dat de omikron-variant van het coronavirus de boekingen op de korte termijn negatief heeft geraakt, waardoor de luchtvaartmaatschappij trager zal herstellen van de pandemieschok. Het aandeel verliest een procent. Sony verwacht dat Microsoft de games van Activision beschikbaar houdt voor gameplatforms van andere bedrijven zoals Sony. Microsoft kan de games na de overname gebruiken voor zijn eigen Xbox-platform. Microsoft stijgt 1,5 procent. Aandelen Activision leveren iets in.



Alcoa zegt een goedkopere aanbieder van elektriciteit te zoeken voor zijn smelter in Spanje, in San Ciprian. Eind vorig jaar werd de fabriek voor twee jaar stilgelegd vanwege de sterk gestegen kosten van elektrische stroom. De sluiting kost Alcoa 20 tot 25 miljoen dollar per jaar. Het aandeel Alcoa stijgt ruim 5 procent. Nabeurs volgt Netflix, als een van de eerste grote technologiebedrijven, met kwartaalcijfers. In aanloop stijgt het aantal zo'n half procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.