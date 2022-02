Update: koersdruk voor Peloton Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton staat dinsdag voorbeurs onder druk, nadat het aandeel maandag juist nog 21 procent steeg op overnamegeruchten. Amazon en Nike zouden een bod op Peloton overwegen. Dinsdag meldde The Wall Street Journal dat mede-oprichter John Foley opstapt als CEO. En dat het bedrijf 2.800 banen wil schrappen, circa 20 procent van het personeelsbestand. Inmiddels heeft Peloton bevestigd dat Foley inderdaad aftreedt als CEO en dat het mes in het personeelsbestand gaat om kosten te besparen. Foley wordt voorzitter van de board en Barry McCarthy, voorheen CFO van Spotify, wordt de nieuwe CEO van Peloton. Het aandeel Peloton lijkt 6,3 procent lager te gaan openen. Update: om bevestiging toe te voegen. Bron: ABM Financial News

