Aandelen Peloton hard onderuit

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Peloton staan donderdag fors onder druk na berichten dat de maker van fitnessapparatuur zijn productie tijdelijk stopzet. Het aandeel Peloton verloor zo'n 20 procent en de handel werd diverse malen gepauzeerd. Zakenzender CNBC meldde op basis van vertrouwelijke documenten dat Peloton de productie van zijn populaire fietsen en loopbanden stopzet vanwege de afgenomen vraag. Peloton zou verder zijn outlook gaan verlagen en wil snijden in de productie om zo kosten te besparen, aldus CNBC. Bron: ABM Financial News

