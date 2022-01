Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. Op een slot van 483,35 punten steeg de Stoxx Europe 600 index 0,5 procent. De Duitse DAX won 0,7 procent op 15.912,33 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,3 procent tot 7.194,16 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent lager op 7.585,01 punten.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets presteerde de Londense beurs minder dan andere Europese beurzen, met name door een verkoopgolf van energie-aandelen.



De rentedruk nam donderdag iets af. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,83 procent, na een piek van 1,90 procent eerder deze week.



De Chinese centrale bank is bezig de rente te verlagen, om de stagnerende Chinese economie te steunen en om de pijn te verzachten van de aanstaande renteverhogingen van de Federal Reserve. Volgens economen van Nomura hebben de renteverlagingen geen echte impact op de economie en dienen ze meer als signaal.



Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek volgens Carsten Brzeski van ING dat de ECB realistischer is over de verschillende inflatiescenario's. De econoom verwacht op korte termijn geen renteverhogingen maar eerder een geleidelijke terugkeer naar een genormaliseerd beleid.



Dat begint met de recent aangekondigde geleidelijke afbouw van obligatie-opkopen en eindigt met een eerste renteverhoging begin 2023, verwacht Brzeski.



Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de inflatie in de eurozone in december is uitgekomen op 5,0 procent, gelijk aan een voorlopige raming. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1336. WTI-olie steeg licht na het verschijnen van de Amerikaanse olievoorraden, die afgelopen week met 0,5 miljoen vaten stegen.



Stijgers en dalers



Energie-aandelen stonden donderdag onder druk. BP en Royal Dutch Shell leverden tot 1,5 procent in.



Associated British Foods, verloor meer dan 4 procent na teleurstellende kwartaalcijfers, met name bij zijn kledingwinkels van Primark.



Deliveroo heeft het jaar 2021 sterk afgesloten, waarbij de maaltijdbezorger in het vierde kwartaal beduidend meer orders verwerkte. Het aandeel steeg bijna 1,5 procent.



In Frankfurt deed sectorgenoot HelloFresh goede zaken, met een plus van bijna 5 procent, net achter koploper Sartorius. Covestro en Continental verloren 1,5 tot 2 procent in de DAX.



In Parijs ging Veolia Environnement aan kop in de CAC 40 met een winst van ruim 2 procent. BNP Paribas was de grootste daler en leverde 2 procent in.



Wall Street



Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen, waarbij de Nasdaq 1,5 procent steeg.

Bron: ABM Financial News