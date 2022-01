AEX sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geëindigd. Bij een slot van 778,26 punten, steeg de AEX 0,7 procent.

De rentedruk nam donderdag iets af. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,83 procent, na een piek van 1,90 procent eerder deze week.

De Chinese centrale bank is ondertussen bezig de rente te verlagen, om de stagnerende Chinese economie te steunen en om de pijn te verzachten van de aanstaande renteverhogingen van de Federal Reserve. Volgens economen van Nomura hebben de renteverlagingen geen echte impact op de economie en dienen ze meer als een signaal.

"Een pauze in de rentestijgingen en de stimulering van de Chinese centrale bank hebben een heilzame werking op het beleggerssentiment", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek volgens Carsten Brzeski van ING dat de centrale bank realistischer is over de verschillende inflatiescenario's. De econoom verwacht op korte termijn geen renteverhogingen maar eerder een geleidelijke terugkeer naar een genormaliseerd beleid.

Dat begint met de huidige geleidelijke afbouw van obligatie-opkopen en eindigt met een eerste renteverhoging begin 2023, aldus Brzeski.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de inflatie in de eurozone in december is uitgekomen op 5,0 procent, gelijk aan een voorlopige raming. In november was dit 4,9 procent en in oktober 4,1 procent.

De wekelijkse steunaanvragen in de VS stegen fors, wat de druk op de Fed om de rente snel te verhogen iets zou verminderen, omdat het wijst op een minder overspannen arbeidsmarkt. Het aantal van 286.000 nieuwe aanvragen lag in drie maanden niet zo hoog.

De Philly Fed index steeg harder dan verwacht, van 15,4 naar 23,2 punten in januari, waar was gerekend op 18,5. De bestaande woningverkopen in de VS daalden in december met 4,6 procent, terwijl de huizenprijzen bijna 16 procent duurder werden.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1336. WTI-olie steeg licht na het verschijnen van de Amerikaanse olievoorraden, die afgelopen week met 0,5 miljoen vaten stegen.



Stijgers en dalers

Prosus ging donderdag aan kop in de AEX, met een winst van 6,5 procent. UMG steeg 6 procent.

ASMI en Besi stonden onder druk en verloren bijna 2 procent, net als hekkensluiter KPN. Shell leverde bijna 1,5 procent in.

Jefferies haalde Philips van zijn kooplijst. Het aandeel daalde licht.

Unilever kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg, net als JDE Peet's, vanwege de inflatiedruk. Het aandeel Unilever ging woensdag in de slothandel omhoog, nadat het bedrijf aankondigde zijn afgewezen overnamebod op de consumententak van GlaxoSmithKline niet te zullen verhogen. Donderdag sloot Unilever bijna een procent lager.

JDE Peet's verloor ruim een half procent in de Midkap. Galapagos ging aan kop met een winst van meer dan 4 procent. Eerder deze week werd bekend dat het biotechbedrijf zijn ontstekingsremmer filgotinib in het Verenigd Koninkrijk op de markt mag brengen als behandeling tegen colitis ulcerosa.

Inpost verloor ruim 5,5 procent en was daarmee hekkensluiter in de AMX.

Bij de kleine fondsen deed Pharming goede zaken. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent. NSI leverde bijna 2 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen, waarbij de Nasdaq 1,5 procent steeg.