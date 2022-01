Amerikaanse futures wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, iets opverend na de forse verliezen van de voorgaande dagen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,5 procent in het groen en de Nasdaq lijkt 1,0 procent te stijgen bij de opening. Beleggers zijn begonnen hun portefeuilles om te bouwen, met het vooruitzicht van een verkrapping van het monetaire beleid en vertragende economische groei. Met het vooruitzicht van renteverhogingen hebben beleggers de neiging om te roteren naar sectoren die beter presteren bij hogere rentes, zoals financiële en energiewaarden. Bedrijven die het van snelle groei moeten hebben en die bij lage rentes zeer hoog gewaardeerd worden, zijn juist minder geliefd. "Ik zie niet veel in de markt dat me alarmeert", zei Kara Murphy van Kestra Holdings. "Niemand zegt: ren voor je leven, maar er zijn wel beleggers die adviseren om risico van tafel te halen en naar andere marktterreinen te verschuiven." Voorbeurs waren er twee economische cijfers: de wekelijkse steunaanvragen en de index van de Philadelphia Federal Reserve. Het aantal steunaanvragen steeg fors, wat de druk op de Fed om de rente snel te verhogen iets zou verlagen, omdat het wijst op een minder overspannen arbeidsmarkt. De Philly Fed index steeg harder dan verwacht, van 15,4 naar 23,2 punten in januari, waar was gerekend op 18,5. Later volgen cijfers over de Amerikaande woningmarkt en de olievoorraden. De olieprijs was stabiel, na de stijgingen eerder in de week. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 85,48 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 88,03 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1355. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1350 op de borden.



Bedrijfsnieuws Bedrijfsresultaten komen voorbeurs van American Airlines en The Travelers Companies. American Airlines . American Airlines heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, en wist het verlies ook iets terug te dringen. Er was geen handel voorbeurs. Nabeurs volgt Netflix, als een van de eerste grote technologiebedrijven, met kwartaalcijfers. Alcoa zegt een goedkopere aanbieder van elektriciteit te zoeken voor zijn smelter in Spanje, in San Ciprian. Eind vorig jaar werd de fabriek voor twee jaar stilgelegd vanwege de sterk gestegen kosten van elektrische stroom. De sluiting kost Alcoa 20 tot 25 miljoen dollar per jaar. United Airlines zegt dat de omikron-variant van het coronavirus de boekingen op de korte termijn negatief heeft geraakt, waardoor de luchtvaartmaatschappij trager zal herstellen van de pandemieschok. Sony verwacht dat Microsoft de games van Activision beschikbaar houdt voor gameplatforms van andere bedrijven zoals Sony. Microsoft kan de games na de overname gebruiken voor zijn eigen Xbox-platform.



Unilever gaat zijn bod van 50 miljoen pond op het Britse consumentenonderdeel van de Britse farmaciereus GlaxoSmithKline niet verhogen, meldde Unilever woensdag rond het sluiten van de handel. Het aandeel herstelde daarna snel van een forse negatieve marktreactie op het bod. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zakten woensdag richting het einde van de handelsdag weg, waarmee eerdere winsten compleet vervlogen. De S&P 500 sloot 1,0 procent lager op 4.532,76 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,0 procent daalde tot 35.028,65 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in op 14.340,26 punten. Bron: ABM Financial News

