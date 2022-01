American Airlines presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd, en wist het verlies ook iets terug te dringen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. In vergelijking met het vierde kwartaal 2019, voor de coronacrisis, daalde de omzet met 17 procent tot 9,4 miljard dollar. De consensus rekende op een omzet van 9,3 miljard dollar. Het nettoverlies kwam op 931 miljoen dollar uit, ofwel 1,44 dollar per aandeel. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg het verlies nog ruim 2,2 miljard dollar. Op aangepaste basis bedroeg het nettoverlies 621 miljoen euro, ofwel 1,42 dollar per aandeel. Voor het hele boekjaar boekte American Airlines een nettoverlies van 2 miljard dollar, ofwel 3,09 dollar per aandeel. Het aangepaste nettoverlies kwam op 5,4 miljard dollar uit. In 2021 vervoerde American Airlines 165 miljoen mensen, naar eigen zeggen meer dan enige Amerikaanse concurrent. American Airlines had eind december not 15,8 miljard dollar in kas. Outlook Voor het lopende kwartaal verwacht American Airlines dat de omzet met 20 tot 22 procent zal dalen, ten opzichte van 2019. Bron: ABM Financial News

