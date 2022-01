EU schiet Aegon te hulp na Hongaars veto Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie vermoedt dat het veto van Hongarije tegen de aankoop van de Hongaarse verzekeringsactiviteiten van Aegon door Vienna Insurance Group onwettig is. Dat maakte de Europese mededingingstoezichthouder donderdag bekend. Hongarije torpedeerde de transactie op 6 april vorig jaar. Volgens Bloomberg zouden zakenpartners van de Hongaarse premier Viktor Orban interesse hebben in de Hongaarse activiteiten van Aegon. De Europese Commissie gaf op 12 augustus 2021 onvoorwaardelijk toestemming voor een bredere transactie van Aegon, dat zijn verzekerings- pensioen en vermogensbeheerbedrijven in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije voor 830 miljoen euro verkocht aan VIG. In oktober werd een onderzoek gestart naar het veto. Hongarije stelt dat de transactie tegen het legitieme belang van het land ingaat, en gebruikte daarvoor noodwetgeving die is ingegeven door de coronacrisis.



De Commissie zegt dat er redelijke twijfel is dat de transactie inderdaad tegen het belang van Hongarije ingaat, en stelt dat het veto had moeten overlegd met de Europese autoriteiten. Het veto zou inbreuk maken op de vrijheid van vestiging, stelde de Europese Commissie in het voorlopige rapport. Afhankelijk van hoe Hongarije reageert kan de EU het land opdragen om het veto in te trekken. Bron: ABM Financial News

