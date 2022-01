Valuta: euro ziet zich licht gesteund Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,1350 dollar, waarmee de Europese munt op dagbasis iets aan kracht heeft gewonnen, nu de markt in toenemende mate verwacht dat ook de Europese Centrale Bank actiever wordt in de beteugeling van het inflatiepeil. "Het eerste moment waarop daarvan blijk gegeven kan worden zijn de notulen van de bank naar aanleiding van de meest recente beleidsvergadering", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De markt lijkt in elk geval voorzichtig maar zeker rekening te houden met een iets alertere houding van de bank. Gelet op de stijgende olieprijs is dat ook niet onterecht", aldus Van der Meer. De notulen komen later vandaag naar buiten. Mocht de situatie in Oekraïne leiden tot een inval van Russische zijde, dan kan dat volgens Van der Meer vooral de euro raken. Naast de notulen gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten die naar verwachting uitkomen op 225.000 tegen 230.00 aanvragen een week eerder. Het Franse ondernemersvertrouwen is in januari verder onder druk komen te staan. De inflatie in de muntunie kwam in december op maandbasis uit op 0,4 procent, op jaarbasis op 5,0 procent. Naast de steunaanvragen volgen in de Verenigde Staten vandaag ook de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over januari, de verkopen van bestaande woningen in december en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde donderdag nog geen 0,1 procent hoger op 1,1348 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8328 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3626 dollar. Bron: ABM Financial News

