Beursblik: UBS verlaagt koersdoel ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 720,00 naar 685,00 euro en blijft neutraal over het aandeel, na de vierdekwartaalcijfers. ASML stelde gerust over de groei dit jaar, na zorgen over een brand in Berlijn, aldus UBS. Een versnelling van de leveringscyclus die ASML aan het doorvoeren is, is gunstig voor klanten, stellen de analisten. Gunstig voor ASML zijn de orders voor twee high NA EUV-systemen, met levering in 2024, wat sneller is dan verwacht. Het aandeel ASML daalde donderdag 2,3 procent tot 698,82 dollar. Bron: ABM Financial News

