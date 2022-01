Beursupdate: Damrak vlak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel vlak tot licht lager. De AEX index stond vlak op 772,50 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,5 procent. De Chinese centrale bank is bezig de rente te verlagen, om de stagnerende Chinese economie te steunen en om de pijn te verzachten van de aanstaande renteverhogingen van de Federal Reserve.



Volgens Nomura hebben de renteverlagingen geen echte impact op de economie en dienen ze meer als een signaal. Toch gingen de Aziatische beurzen vanochtend flink omhoog. Het Franse ondernemersvertrouwen is in januari gedaald, bleek donderdag. De Japanse export hield een flinke stijging vast in december. Olie noteerde woensdag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 85,39 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,8 procent goedkoper werd op 87,72 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1349. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1350 op de borden.

Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 8 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 3,8 procent. UMG, woensdag nog een verliezer, won ook. ASMI was de sterkste daler met 4 procent. Ook sectorgenoot Besi en medisch technologiebedrijf Philips gingen terug. Jefferies haalde Philips van zijn kooplijst. Unilever kreeg een koersdoelverlaging van Berenberg, net als JDE Peet's, vanwege de inflatiedruk. Het aandeel Unilever ging woensdag in de slothandel omhoog, nadat het bedrijf aankondigde zijn afgewezen overnamebod op de consumententak van GlaxoSmithKline niet te zullen verhogen. Unilever steeg 0,8 rocent en JDE Peet's bewoog niet. In de AMX waren Alfen en Basic-Fit geliefd en gingen OCI en Eurocommercial lager. Arcadis heeft een treinbeveiligings- en besturingssysteem opgeleverd van Kijfhoek naar de Belgische grens. Het aandeel verloor 0,4 procent PostNL stond ongewijzigd nadat JPMorgan zijn belang vergrootte. Er waren geen grote uitslagen onder de kleinere aandelen. Bron: ABM Financial News

