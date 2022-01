WeTransfer maakt bandbreedte uitgifteprijs beursgang bekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) WeTransfer heeft donderdag de prijsvork voor de uitgifteprijs van zijn aanstaande beursgang vastgesteld op 17,50 tot 20,50 euro per aandeel. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het techbedrijf. De prijsvork impliceert een marktkapitalisatie van 629 tot 716 miljoen euro en de totale uitgifte van aandelen zal dan tussen de 285 en 290 miljoen euro liggen. Er wordt door het bedrijf voor circa 125 miljoen euro aan nieuwe aandelen WeTransfer en tot 5,4 miljoen bestaande aandelen WeTransfer geplaatst, die in handen zijn van enkele aandeelhouders als Highland Europe Technology Growth Limited Partnership en HPE Institutional Fund II. Uiteindelijk zal ongeveer 43,5 procent van het totale aantal aandelen verhandelbaar zijn, op basis van een volledige toewijzing van de emissie. WeTransfer meldde verder dat het voldoet aan de verplichting om 23,4 miljoen euro uit te keren aan Highland in verband met een conversie van preferente aandelen naar gewone aandelen. De biedperiode start vandaag en eindigt op 27 januari om 14.00 uur. De eerste handelsdag zal dan op 28 januari zijn. Het prospectus is inmiddels goedgekeurd door de AFM. Bron: ABM Financial News

