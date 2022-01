Deliveroo sluit jaar sterk af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft het jaar 2021 sterk afgesloten, waarbij de maaltijdbezorger in het vierde kwartaal beduidend meer orders verwerkte. Dit maakte Deliveroo donderdagochtend bekend. In het afgelopen vierde kwartaal verwerkte Deliveroo 80,8 miljoen orders tegen 56,8 miljoen een jaar eerder, goed voor een stijging van 42 procent. De brutotransactiewaarde steeg met 33 procent op jaarbasis tot 1,7 miljard pond. Per bestelling daalde de brutotransactiewaarde echter met 7 procent tot 21,4 pond. In het vierde kwartaal wist Deliveroo een groter marktaandeel te verwerven in het Verenigd Koninkrijk, waar de resultaten ook flink aantrokken. Over heel 2021 bedroeg de groei van de brutotransactiewaarde 70 procent, op jaarbasis en tegen constante wisselkoersen. Dit was aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 60 tot 70 procent. Op 17 maart komt Deliveroo met de volledige resultaten over 2021. Bron: ABM Financial News

