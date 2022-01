Hogere opening AEX voorzien na Chinese renteverlaging

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent. De Bank of China verlaagde vanochtend de rente met als gevolg groene koersenborden in Azië. Wall Street sloot woensdag juist nog flink lager.

De AEX index koerste woensdag al 0,4 procent hoger naar 772,56 punten, dankzij een eindspurt van indexzwaargewicht Unilever met 4 procent. Het concern maakte vlak voor sluitingstijd bekend zijn bod op GlaxoSmithKline niet te willen verhogen. De andere Europese hoofdbeurzen sloten ook licht in het groen.

Dat gold woensdagavond niet voor Wall Street, waar de hoofdindices in het laatste handelsuur juist duidelijk terrein prijs gaven. De Dow Jones index en de S&P 500 sloten 1 procent lager, terwijl de Nasdaq met 1,2 procent verder een stap terug deed. De met technologie-aandelen volgeladen index kent een valse start van het jaar met een daling nu van 8,5 procent in 2022.

Het thema in New York bleef ook woensdag de oplopende rentevergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties, die anticiperen op renteverhogingen door de Federal Reserve later dit jaar. Vooral techaandelen worden volgens beleggers geraakt door de opgelopen renteverwachtingen.

Woensdag tikte het rendement op de tienjarige Amerikaanse ‘treasury’ 1,90 procent aan, om daarna terug te vallen naar 1,86 procent vanochtend. Rond de jaarwisseling stond er nog een rendement van 1,50 procent op de borden.

Beleggers rekenen er steeds meer op dat de Federal Reserve en andere grote westerse centrale banken het monetaire beleid hard gaan inperken, om de hoge inflatie te stoppen. Dit trekt een steunpilaar weg onder de hoge waarderingen op de aandelenmarkten, die dankzij jarenlang zeer ruim monetair beleid, met onder meer rentes rond het nulpunt, een flinke duw in de rug hebben gekregen.

China verlaagt juist rente, beurzen in Azië omhoog

De Bank of China heeft in tegenstelling tot de westerse centrale banken de rente nooit naar het nulpunt verlaagd, waardoor er ruimte bestaat om het rente-instrument te gebruiken nu er sprake is van een groeivertraging en een inzakkende vastgoedmarkt.

De Chinese centrale bank verlaagde vanochtend zijn interbancaire rente, de zogenoemde Loan Prime Rate of LPR, voor de tweede maand op rij, om de Chinese economie te ondersteunen die vertraagt door een golf besmettingen met het coronavirus en strengere regelgeving. Eerder deze week werden ook de rentes op middellange leningen al verlaagd.

De Chinese Volksbank zei donderdag dat het standaardtarief van de LPR is verlaagd naar 3,70 procent, van 3,80 procent een maand geleden. De vijfjarige LPR ging van 4,65 naar 4,60 procent.

Het is 21 maanden geleden dat China de twee rentetarieven in dezelfde maand verlaagde. Analisten hadden er wel op gerekend, nadat het eenjaarstarief voor middellange leningen maandag al werd verlaagd met 10 basispunten tot 2,85 procent. In december ging de eenjarige LPR ook al omlaag.

Op maandag publiceerde China economische cijfers die een vertragende groei lieten zien in de laatste maanden van het jaar. De binnenlandse consumptie stond onder druk door het coronavirus en onrust in de vastgoedsector drukte het sentiment.

Beleggers in Azië reageren opgetogen en de Hang Seng index in Hongkong klimt zelfs bijna 3 procent. De Nikkei index in Tokio wint meer dan 1 procent.

De Amerikaans olie-future noteert daarnaast vanochtend vrij vlak. Woensdagavond in New York koerste de future nog bijna 2 procent hoger naar 86,96 dollar per vat naar het hoogste niveau sinds 2014. Een brand bij een oliepijplijn tussen Irak en Turkije ondersteunde de olieprijs, naast positieve vooruitzichten van het Internationaal Energieagentschap.

Op het bedrijfsvlak hebben beleggers vandaag oog voor onder meer cijfers van American Airlines, Netflix en PPG Industries, concurrent van AkzoNobel.

Op macro-economische vlak zal de aandacht vooral uitgaan naar de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank, de inflatie in de eurozone in december, de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de bestaande Amerikaanse woningverkopen in december.

Bedrijfsnieuws

Albert Heijn is in een prijsconflict geraakt met Nestlé en Ad van Geloven, waardoor producten van onder meer Maggi, Mora, Nescafé en KitKat niet langer aan de supermarktketen worden geleverd. Dit meldde Distrifood woensdag op basis van bronnen binnen Albert Heijn.

Arcadis leverde samen met Movares, Sweco en Royal HaskoningDHV het concept ontwerp van het treinbeveiligings- en besturingssysteem ERTMS van Kijfhoek naar de Belgische grens op.

Jefferies verlaagde het advies voor Philips verlaagd van Kopen naar Houden met handhaving van het koersdoel op 32,00 euro. Verder verlaagde Berenberg de koersdoelen voor Unilever en JDE Peet's.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot woensdag 1,0 procent lager op 4.532,76 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,0 procent daalde tot 35.028,65 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in op 14.340,26 punten.