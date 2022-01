China verlaagt rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese centrale bank heeft zijn interbancaire rente, de zogenoemde Loan Prime Rate of LPR, voor de tweede maand op rij verlaagd, om de Chinese economie te ondersteunen die vertraagt door een golf besmettingen met het coronavirus en strengere regelgeving.



Eerder deze week werden ook de rentes op middellange leningen al verlaagd. De Chinese Volksbank zei donderdag dat het standaardtarief van de LPR is verlaagd naar 3,70 procent, van 3,80 procent een maand geleden. De vijfjarige LPR ging van 4,65 naar 4,60 procent. Het is 21 maanden geleden dat China de twee rentetarieven in dezelfde maand verlaagde. Analisten hadden er wel op gerekend, nadat het eenjaarstarief voor middellange leningen maandag al werd verlaagd met 10 basispunten tot 2,85 procent. In december ging de eenjarige LPR ook al omlaag. Op maandag publiceerde China economische cijfers die een vertragende groei lieten zien in de laatste maanden van het jaar. De binnenlandse consumptie stond onder druk door het coronavirus en onrust in de vastgoedsector drukte het sentiment. Bron: ABM Financial News

