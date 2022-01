Jefferies haalt Philips van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor het aandeel Philips verlaagd van Kopen naar Houden met handhaving van het koersdoel op 32,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Daarin gaf de bank een drietal redenen voor de adviesverlaging, namelijk een winstwaarschuwing voor het derde kwartaal, een waarschuwing van de Amerikaanse FDA met betrekking tot de problemen met de beademingsapparatuur van Philips en een recente winstwaarschuwing voor het gehele jaar. Jefferies gaat uit van een voorzichtige outlook voor het lopende boekjaar bij de publicatie van de jaarcijfers op maandag 24 januari en sluit niet uit dat er een nieuwe waarschuwing komt. Beleggers lijken ondertussen niet gerust op de juridische afloop van de gehele kwestie, aldus Jefferies. Het aandeel Philips sloot woensdag op 30,00 euro.

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.