Arcadis bereikt mijlpaal in treinbeveiligingsprogramma

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft samen met Movares, Sweco en Royal HaskoningDHV het concept ontwerp van het treinbeveiligings- en besturingssysteem ERTMS van Kijfhoek naar de Belgische grens opgeleverd. Dit maakten de partijen donderdagochtend bekend. De oplevering gebeurde in opdracht van spoorbeheerder ProRail en gaat over het Railverkeerstechnische Ontwerp. Daarnaast is een zogenoemd Technisch Integraal Systeemontwerp uitgewerkt zodat ProRail op basis van deze informatie een projectbesluit kan nemen. Dit is een mijlpaal in een belangrijk traject, aldus Arcadis. ERTMS is de systeemsprong naar een nieuw Europees treinbeveiligings- en managementsysteem dat tot 2040 in heel Nederland wordt uitgerold. Bron: ABM Financial News

