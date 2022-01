Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 32 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 35 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten en herstelden daarmee enigszins van de minnen van dinsdag.

"Na een flinke verkoopgolf in Azië, startten de Europese beurzen aanvankelijk in het rood", merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "Gedurende de dag verdwenen de verliezen, dankzij positieve bedrijfsupdates en een herstel van de sector basisvoorzieningen als gevolg van de hogere metaalprijzen."

De markten worstelen momenteel met de vrees dat de centrale banken de rente sneller zullen verhogen. “Als de rente stijgt en dus de obligatiekoersen dalen, zullen ook de aandelenmarkten terrein verliezen”, vatte Simon Wiersma, investment manager bij ING, de situatie samen.

De Britten maakten over december een inflatie bekend van 5,4 procent op jaarbasis. In november was dit nog 5,1 procent. Het gerapporteerde cijfers was hoger dan voorzien. Duitsland bevestigde woensdag een inflatiecijfer van 5,3 procent over december.

Van de eurozone kwam het overschot op de lopende rekening over november uit op 24 miljard euro tegen 19 miljard euro een maand eerder.

Olie noteerde woensdag 1,4 procent hoger. De mondiale vraag naar olie overtreft dit jaar het niveau van voor de coronacrisis, zo bleek woensdag uit verwachtingen in het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap.

De euro/dollar noteerde op 1,1343. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1337 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1323 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML maakte woensdag resultaten bekend die aanvankelijk goed werden ontvangen, maar het aandeel sloot vlak.

In Frankfurt steeg het aandeel Zalando 3,4 procent en won Sartorius 1,3 procent. Delivery Hero stond dinsdag nog onder druk, maar vandaag tekende zich een herstel van 2,1 procent af.

Euro STOXX 50 4.262,10 (+0,1%)

STOXX Europe 600 480,90 (+0,2%)

DAX 15.809,72 (+0,2%)

CAC 40 7.172,98 (+0,6%)

FTSE 100 7.589,66 (+0,4%)

SMI 12.525,69 (-0,0%)

AEX 772,56 (+0,4%)

BEL 20 4.210,74 (-0,2%)

FTSE MIB 27.370,85 (-0,4%)

IBEX 35 8.774,90 (-0,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zakten woensdag richting het einde van de handelsdag weg, waarmee eerdere winsten compleet vervlogen.

"De veerkracht van de Europese beurzen hielp Wall Street aanvankelijk wat vooruit na de flinke verkoopgolf op dinsdag", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Ook zag Hewson wat steun vanuit de obligatiemarkten, waar de rentes terugliepen.

"Toch ondervinden de Amerikaanse beurzen ook wat weerstand, waardoor verdere koersstijgingen uitblijven", zo stelde de analist. Uiteindelijk doken de beurzen zelfs weer in het rood. "Ik denk dat we dit soort volatiliteit vaker zullen gaan zien", aldus analist Matt Peron van Janus Henderson. "Er zullen veranderingen moeten komen in de manier waarop beleggers naar de markt kijken en dat kost tijd."

Weerstand kwam er in de afgelopen dagen van de inflatie en zorgen over hoe agressief centrale banken zullen worden om die tegen te gaan", zei Brian O'Reilly van Mediolanum Asset Management. Volgens hem kan inflatie ook de economische groei een knauw geven, omdat de consument minder gaat uitgeven. "De markt is zeker nerveus momenteel."

Beleggers rekenen er steeds meer op dat de Federal Reserve en andere grote centrale banken het monetaire beleid hard gaan inperken, om de hoge inflatie te stoppen. Dit trekt een steunpilaar weg onder de hoge waarderingen op de aandelenmarkten, die dankzij jarenlang zeer ruim monetair beleid omhoog werden geduwd.

De verwachting dat de centrale banken gaan ingrijpen, zijn toegenomen, na signalen dat de prijsstijgingen breder zijn geworden dan de problemen in de aanvoerketen, na de vermindering van de capaciteit tijdens de coronapandemie.

De beurzen krijgen wel wat steun van sterke bedrijfscijfers. "Waar het aandeel Goldman Sachs op dinsdag nog flink terugliep vanwege zorgen over hogere kosten en zwakkere opbrengsten uit de investeringsbank, wist het aandeel Bank of America vandaag dergelijke zorgen van zich af te schudden", aldus Hewson van CMC. Ook Morgan Stanley werd meer waard na een update over het vierde kwartaal.

De Amerikaanse woningbouw bleek woensdag onverwacht te zijn gegroeid in december, met 1,4 procent meer woningen die in aanbouw werden genomen dan een maand eerder. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg zelfs met 9 procent. Voor beide cijfers was een afname voorzien, vanwege tekorten aan arbeidskrachten en bouwmaterialen.

De olieprijs is woensdag verder gestegen, nadat deze op dinsdag al op het hoogste niveau sinds 2014 sloot. Een brand bij een oliepijplijn tussen Irak en Turkije ondersteunde de olieprijs, naast positieve vooruitzichten van het Internationaal Energieagentschap. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd 1,8 procent duurder en sloot op 86,96 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws



Morgan Stanley boekte een hogere kwartaalwinst, terwijl ook de inkomsten licht stegen, maar wel iets achterbleven bij de verwachtingen. Het aandeel steeg met krap twee procent.

Bank of America meldde een winststijging van 28 procent, waar analisten een kleinere toename hadden voorzien. De inkomsten stegen met 10 procent. Hier rekenden analisten op meer. De bank sloot enkele tienden van een procent hoger.



Procter & Gamble verhoogde zijn winstverwachting, bleek uit een kwartaalupdate van de producent van wasmiddelen en huishoudelijke artikelen. De omzet groeide meer dan de markt voorspelde, met 6 procent. Het aandeel steeg met ruim drie procent.

Vrachtvervoerder JB Hunt heeft in december een speciale bonus van 11 miljoen dollar betaald aan zijn medewerkers in de frontlinie. Het bedrijf investeert in zijn medewerkers, nu de markt voor chauffeurs, trucks en aanhangwagens zeer krap is. Het investeringsdoel van 1 miljard dollar werd vorig jaar niet gehaald, vooral door vertragingen in de aanvoerketen. Het aandeel JB Hunt maakte een pas op de plaats.

Het aandeel Sony daalde hard na het nieuws van de overname van Activision Blizzard door Microsoft op dinsdag, omdat hierdoor een grote concurrent dreigt te ontstaan. Grote games als Call of Duty en World of Warcraft zouden hierdoor samengaan met het Xbox-platform van Microsoft. Sony verloor 5,0 procent, terwijl Microsoft 0,2 procent won.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash kijkt naar een volledige overname van de Duitse flitsbezorger Flink. Dit meldt de Duitse website Manager Magazin woensdag. DoorDash won 2,5 procent.

United Airlines en aluminiumreus Alcoa volgen nabeurs met cijfers.

S&P 500 index 4.532,76 (-1,0%)

Dow Jones index 35.028,65 (-1,0%)

Nasdaq Composite 14.340,26 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 27.775,34 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.559,25 (+0,0%)

Hang Seng 24.762,85 (+2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1349. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1349 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1330 op de borden.

USD/JPY Yen 114,48

EUR/USD Euro 1,1349

EUR/JPY Yen 129,89

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - December (Jap)

06:30 Consumptie huishoudens - November (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Januari (NL)

06:30 Werkloosheid - December (NL)

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

11:00 Inflatie - December def. (eur)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Januari (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 American Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PPG Industries - Cijfers vierde kwartaal (VS)