Nederlandse werkloosheid loopt licht op

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is december licht gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De werkloosheid steeg naar 3,8 procent van de beroepsbevolking. In november van het afgelopen jaar was de werkloosheid nog 3,7 procent.

Als gevolg van een nieuwe EU-verordening heeft het CBS de manier aangepast waarop het de beroepsbevolking meet en vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van de nieuwe meetmethode. Met deze methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht. Ook is het verschil tussen het aantal werklozen en het aantal WW-uitkeringen toegenomen.

In de nieuwe systematiek is het werkloosheidspercentage in december 3,8. Volgens de oude methode zou dat 2,8 zijn geweest. Zowel volgens de oude als nieuwe methode daalde de werkloosheid gedurende 2021 sterk.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 25 duizend per maand toe naar 9,4 miljoen. Het UWV registreerde eind december 192 duizend lopende WW-uitkeringen.