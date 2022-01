Alcoa boekt recordwinst in 2021

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft in heel 2021 een recordwinst geboekt, dankzij een hogere omzet die werd gespekt door de hogere prijzen voor aluminium en alumina. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent.

"Onze prestaties onderstrepen onze strategie op lange termijn, waarin we waarde proberen te creëren en de positie van Alcoa proberen te versterken, zodat we succesvol kunnen zijn in iedere fase van de grondstoffencyclus", aldus CEO Roy Harvey in een toelichting.

In het afgelopen jaar boekte Alcoa een recordwinst op aangepaste basis van 1,3 miljard dollar tegen een verlies van 215 miljoen dollar een jaar eerder. Het vierde kwartaal droeg hier 475 miljoen dollar aan bij. In het vierde kwartaal van 2020 boekte het bedrijf nog een winst van slechts 49 miljoen dollar.

De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 2,4 miljard naar 3,3 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2021 werd een omzet behaald van 3,1 miljard dollar. Over heel 2021 werd een omzet geboekt van 12,2 miljard dollar, hetgeen meer was dan de 9,3 miljard dollar in heel 2020.

De aluminium- en aluminaleveringen daalden op kwartaalbasis met 5 procent, mede vanwege stakingen. De productie steeg tot 2 procent.

Aan het einde van het vierde kwartaal had Alcoa 1,9 miljard dollar in kas.

Outlook

Voor het lopende jaar verwacht Alcoa 14,2 tot 14,4 miljoen metrische ton aan alumina te verschepen, hetgeen een stijging betekent ten opzichte van 2021. Voor aluminium zal het gaan om 2,5 tot 2,6 miljoen metrische ton, wat juist een daling is ten opzichte van 2021. Dit komt voornamelijk door desinvesteringen en veranderingen in de smeltportefeuille.

De aangepaste EBITDA en aangepaste nettowinst zullen in het eerste kwartaal van dit jaar vergelijkbaar zijn met die van het vierde kwartaal van 2021 op basis van de huidige prijzen. Gunstige metaalprijzen zullen daarbij geneutraliseerd worden door de uitdagingen in de grondstof- en energiesector. Ook noemt Alcoa seizoensgebonden tegenwind.

In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Alcoa woensdag 2 procent. In de reguliere handel leverde het aandeel krap een procent in.