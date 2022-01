Olieprijs opnieuw hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag verder gestegen, nadat deze op dinsdag al op het hoogste niveau sinds 2014 sloot. Een brand bij een oliepijplijn tussen Irak en Turkije ondersteunde de olieprijs, naast positieve vooruitzichten van het Internationaal Energieagentschap. Inmiddels zou er weer olie stromen door de Kirkuk-Ceyhan-pijpleiding, nadat de kranen waren dichtgedraaid vanwege een explosie in de buurt van de pijplijn in zuidoost Turkije, zo schreef persbureau Reuters. De explosie werd veroorzaakt door een omgevallen hoogspanningsmast en niet door een aanval, zo benadrukten lokale functionarissen. Er stroomt dagelijks voor 450.000 vaten per dag aan olie door de pijplijn. De olieprijs steeg fors na de eerste berichten over de explosie, maar gaf gedurende de dag een deel van de winsten prijs toen bekend werd dat er weer olie door de pijplijn stroomt. Analisten zeiden dat de reactie op de uitval onderstreept hoe gevoelig de markt is voor problemen rond de aanvoer van olie. "Het patroon is steeds hetzelfde geweest in de afgelopen weken", zo stelde analist Carsten Fritsch van Commerzbank. "Nieuws over de uitval van productie deed de olieprijs omhoog schieten, maar de prijs loopt niet terug als de problemen alweer zijn opgelost." Verder bleek woensdag uit verwachtingen in het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap dat de mondiale vraag naar olie dit jaar het niveau van voor de coronacrisis overtreft. Het IEA denkt dat de vraag naar olie dit jaar met 3,3 miljoen vaten per dag stijgt, een opwaartse bijstelling met 200.000 vaten. En ook voor 2021 verhoogde IEA zijn raming met 200.000 vaten, tot een groei van 5,5 miljoen vaten per dag. IEA merkte op dat het aantal coronabesmettingen met de nieuwe omikron-variant hard oploopt, maar dat overheden minder strenge maatregelen nemen dan tijdens eerdere besmettingsgolven. Daarom zal de impact op de vraag naar olie ook meevallen. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie werd 1,8 procent duurder en sloot op 86,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

