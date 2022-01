Albert Heijn in prijsconflict met Nestle - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Albert Heijn is in een prijsconflict geraakt met Nestlé en Ad van Geloven, waardoor producten van onder meer Maggi, Mora, Nescafé en KitKat niet langer aan de supermarktketen worden geleverd. Dit meldde Distrifood woensdag op basis van bronnen binnen Albert Heijn. Nestlé en Ad van Geloven willen prijsverhogingen doorvoeren, maar Albert Heijn weigert dat. Als gevolg werd besloten om producten van beide partijen niet meer te leveren aan de supermarktketen. In een reactie aan het FD laat Albert Heijn weten dat het zou gaan om een prijsstijging van meer dan 20 procent bij producten van Nestlé. "Deze stijging is onacceptabel voor onze klanten", aldus de supermarktketen tegenover de krant. In totaal zullen 24 producten van Nestlé tijdelijk niet te koop zijn in supermarkten van Albert Heijn. Bron: ABM Financial News

