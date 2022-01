AEX eindigt hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, nadat Wall Street een adempauze nam na de forse verliezen van dinsdag. ASML leverde de winst van de ochtend in maar Unilever veerde juist op.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 772,56 punten. De Midkap-index won 0,44 procent en de AScX leverde bijna 0,8 procent in.

Cijfers van grote Amerikaanse bedrijven zoals Bank of America, Morgan Stanley en Procter & Gamble, verschaften geen richting aan de beurs.

"Ik denk dat we er nog niet zijn", zei beursexpert André Brouwers van het Beleggingsinstituut, over de recente stap terug. Hij ziet een duidelijke topvorming en een overgangsfase waarin beleggers nog het oude spel van "buy the dip" blijven spelen, dat alleen niet meer zo goed werkt. De stemming is wel wat nerveus. "De bewegingen zijn wat groter en volatieler dan de afgelopen maanden."

Brouwers wees er eerder al op dat de waarderingen wat doorgeschoten zijn en dat de inflatie en rente een spelbreker zouden worden. "Dat is nu gebeurd, de Fed heeft bakzeil moeten halen en gaat de rente verhogen en dat trekt steun onder de markt weg."

De markt wordt nu nog gesteund door goede kwartaalresultaten van bedrijven. Dat is volgens Brouwers niet zo gek, omdat bedrijven vooruitlopend op mogelijke lockdowns door de omikronvariant hard hebben geproduceerd en er dus goede cijfers te melden zijn. De vraag is of dat de komende kwartalen ook zo blijft, zegt Brouwers.

Voor de AEX is 750 punten een belangrijk niveau. Als de index daaronder zakt kan er een verdere daling volgen. Zo ver is het nog niet, denkt Brouwers. Het beeld van de AEX is wat vertekend door het Unilever-verhaal, dat 10 punten van de index afhaalde, die zo weer terug kunnen komen als het bedrijf van het bod op GlaxoSmithKline-onderdelen zou intrekken.

Bij alle zwaargewichten, te weten Royal Dutch Shell, ASML, Unilever en Adyen, speelt er wel wat, denkt Brouwers, dus dan kun je beter kijken naar Wall Street.

Verder let de markt op de rente, die de afgelopen dagen sterk opliep. In de VS was de tienjaarsrente opgelopen tot 1,888 procent, maar de stand is nu weer 1,8343. De Duitse Bund noteerde even boven de nul maar is er weer onder gezakt.

"De stijgende rente duwt aandelen lager", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Hij denkt dat de Amerikaanse tienjaarsrente in juni rond de 2 procent zal liggen, en in december op 2,1 procent. "We voorzien geen scherpere stijging."

De olieprijs lijkt te gaan pieken, zegt Brouwers. Hij denkt dat die niet meer heel veel verder gaat stijgen voorlopig. De olieprijs was woensdag weer 1,5 procent hoger, nadat dinsdag de hoogste slotstand sinds 2014 werd bereikt. Het IEA denkt dat de vraag naar olie dit jaar met 3,3 miljoen vaten per dag stijgt, een opwaartse bijstelling met 200.000 vaten.

De euro/dollar handelde op 1,1344.

Stijgers en dalers

Unilever sloot ruim 4 procent hoger in Amsterdam, na een spurt vlak voor sluitingstijd, toen het bedrijf liet weten zijn bod op GlaxoSmithKline niet wil verhogen. Maandag duikelde de koers nog op het nieuws over het bod, dat tot drie maal toe werd afgewezen.

Aan het begin van de dag waren de ogen vooral gericht op ASML, dat met een kwartaalupdate kwam. De zwaargewicht uit de halfgeleidersector wist niet te overtuigen en sloot 2,4 procent lager, na een aanvankelijk positieve reactie op de cijfers. "Het goede nieuws is de outlook voor 2022, waarbij ASML mikt op een omzetgroei van 20 procent", stelde zakenbank Kempen. Degroof Petercam noemde de outlook van de fabrikant van chipmachines "geruststellend".

Alleen UMG deed het slechter. De muziekexploitant verloor 4,3 procent.



Ook verzekeraars waren uit de gratie. Aegon verloor 0,7 procent en NN Group daalden 1,8 procent. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group haalde Citi NN Group van de kooplijst.Door de hogere renteverwachting steeg de koers de afgelopen vijf weken fors, want verzekeraars spinnen doorgaans garen bij hogere rentes.

Adyen trok de AEX juist omhoog, opverend van sterke koersdalingen aan het begin van het jaar. Beleggers vrezen afnemende groei bij het veelbelovende betaalbedrijf, en analisten zijn verdeeld maar nog wel veel positiever dan de huidige koers. Het aandeel sloot 4,5 hoger.

In de Midkap ging JDE Peet's 1,6 procent hoger. Aalberts won 3,6 procent na een vers koopadvies van Jefferies met een koersdoel van 72,00 euro.

Alfen profiteerde nauwelijks van een koopaanbeveling van ABN AMRO en sloot licht hoger.

De grootste verliezen kwamen voor rekening van Air France-KLM en AMG met dalingen van 3,4 en 3,3 procent.

Ook Galapagos daalde licht, ondanks groen licht in het VK voor filgotinib voor de behandeling van colitis ulcerosa. Het aandeel steeg eerder deze week nog sterk.

Bij de kleinere aandelen ging CTP 2 procent hoger. Kendrion en Pharming daalden 4 procent

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dichtbij huis. Dinsdag gingen de indices nog fors lager op rentevrees nadat Wall Street maandag dicht was vanwege Martin Luther King Day.

