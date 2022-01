Unilever doet geen hoger bod op consumententak GSK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is niet van plan een hoger bod uit te brengen op de consumententak van GlaxoSmithKline. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern woensdagavond bekend. Unilever deed een bod van 50 miljard pond op de divisie, maar GlaxoSmithKline heeft dat bod, inclusief twee eerdere biedingen, afgewezen. Het laatste bod zou nog steeds niet de huidige en verwachte waarde van de consumententak voldoende weerspiegelen. Woensdag besloot Unilever geen hoger bod uit te brengen. Het bedrijf zegt een strikte financiële discipline na te streven in zijn overnames om meer waarde voor aandeelhouders te kunnen creëren. "Unilever blijft ook bij zijn standpunt om de prestaties van de bestaande portefeuille op te voeren, onder andere via een opkomende reorganisatie en door in te zetten op categorieën die een hogere groei realiseren", aldus het bedrijf. Het aandeel Unilever schoot in de slotveiling 4,4 procent omhoog, nadat bekend werd dat er geen hoger bod komt. Bron: ABM Financial News

