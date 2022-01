Beursblik: beleggers somber over groei Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Adyen is dit jaar al met 22 procent gedaald, omdat beleggers vrezen dat de volumes van het betaalbedrijf al snel minder hard gaan groeien, zoals nu al het geval is bij marktleider PayPal. Dit stelt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank, woensdag. De waarderingen van analisten lopen inmiddels sterk uiteen, maar liggen inmiddels nog altijd de helft boven de huidige koers, met een koersdoel van gemiddeld 2.758 euro. Als beleggers gelijk krijgen met hun zorgen over de groei, zullen de koersdoelen omlaag moeten, omdat Adyen nu met een forse premie wordt gewaardeerd tegenover Block en PayPal, dankzij de sterke groeivooruitzichten. Overigens lopen de koersdoelen van de analisten sterk uiteen, van 1.548 tot 3.650 euro. De analisten zijn het dus niet bepaald allemaal eens. Bij de komende kwartaalupdate op 9 februari zullen beleggers volgens Saxo goed kijken naar de volumegroei en de vooruitzichten die het Amsterdamse betaalbedrijf deelt. En Adyen zal volgens Garnry moeten laten zien dat de marge ook blijft groeien. Saxo Bank blijft op lange termijn zeer positief over de betaalsector, die snel groeit en een stevige cashflow oplevert. Met het oog op de stijgende inflatieverwachtingen hebben institutionele beleggers groeiaandelen verkocht, merkt Garnry op. Woensdag stijgt het aandeel Adyen weer 4,7 procent tot 1.847 euro. Bron: ABM Financial News

