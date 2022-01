Aandeelhouder Ease2pay keurt alle agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van Ease2pay heeft woensdag alle agendapunten goedgekeurd, waaronder de overname van Involtum. Dit maakte het bedrijf na afloop van de bijzondere vergadering bekend. Zo werd de overname van Involtum Holding tegen 10,7 miljoen nieuw uit te geven niet-genoteerde aandelen van Ease2pay goedgekeurd, net als de uitgifte van 2,1 miljoen nieuwe niet-genoteerde aandelen voor een bedrag van 6,4 miljoen euro, om de groei van het gecombineerde bedrijf te versnellen. Gijs van Lookeren Campagne en Jan Borghuis werden herbenoemd en Edwin Noomen en Maarten Hektor treden toe tot het bestuur. "Het nieuwe bestuur gaat enthousiast aan de slag om van Ease2pay het toonaangevende mobiele betaalplatform voor self-service diensten voor vervoer te maken. Door book-park-charge-pay tot één simpele handeling in apps te maken kunnen we de aanstaande energietransitie versnellen", zei Van Lookeren Campagne in een toelichting. De opkomst tijdens de vergadering bedroeg 60 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.