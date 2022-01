Hogere start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, terwijl de obligatierentes hun opmars voortzetten en bedrijfsresultaten niet tegenvallen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,4 procent hoger. De Nasdaq lijkt 0,5 procent hoger te gaan openen.

Beleggers rekenen er steeds meer op dat de Federal Reserve en andere grote centrale banken het monetaire beleid hard gaan inperken, om de hoge inflatie te stoppen. Dit trekt een steunpilaar weg onder de hoge waarderingen op de aandelenmarkten, die dankzij jarenlang zeer ruim monetair beleid omhoog werden geduwd.

De verwachting dat de centrale banken gaan ingrijpen, zijn toegenomen, na signalen dat de prijsstijgingen breder zijn geworden dan de problemen in de aanvoerketen, na de vermindering van de capaciteit tijdens de coronapandemie.

De koersdalingen op de beurs van de afgelopen dagen "hebben alles te maken met inflatie en hoe agressief centrale banken zullen worden om die tegen te gaan", zei Brian O'Reilly van Mediolanum Asset Management. Volgens hem kan inflatie ook de economische groei een knauw geven, omdat de consument minder gaat uitgeven. "De markt is zeker nerveus momenteel."

De Britse inflatie was in december 5,4 procent, het hoogste niveau sinds 1992 en ruim boven de doelstelling van de Bank of England van 2 procent. En in Duitsland stegen de prijzen met 5,2 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,885 procent. "De stijgende rente duwt aandelen lager", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Hij denkt dat de Amerikaanse tienjaarsrente in juni rond de 2 procent zal liggen, en in december op 2,1 procent. "We voorzien geen scherpere stijging."

De Duitse Bund noteert inmiddels boven nul.

De Amerikaanse woningbouw bleek woensdag onverwacht te zijn gegroeid in december, met 1,4 procent meer woningen die in aanbouw werden genomen dan een maand eerder. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg zelfs met 9 procent. Voor beide cijfers was een afname voorzien, vanwege tekorten aan arbeidskrachten en bouwmaterialen.

De olieprijs blijft stijgen. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 85,42 dollar, terwijl Brent-olie voor maart 0,7 procent duurder werd op 88,09 dollar. Dit zijn de hoogste niveaus sinds 2014, na drone-aanvallen op de olie-industrie in Abu Dhabi door Jemenitische rebellen.

De euro/dollar noteerde op 1,1349, iets opverend na een sterke daling op dinsdag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1323 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Morgan Stanley boekte een hogere kwartaalwinst, terwijl ook de inkomsten licht stegen, maar wel iets achterbleven bij de verwachtingen. Het aandeel lijkt licht hoger te openen.

Bank of America meldde een winststijging van 28 procent, waar analisten een kleinere toename hadden voorzien. De inkomsten stegen met 10 procent. Hier rekenden analisten op meer. De bank lijkt vlak te openen.



Procter & Gamble verhoogde zijn winstverwachting, bleek uit een kwartaalupdate van de producent van wasmiddelen en huishoudelijke artikelen. De omzet groeide meer dan de markt voorspelde, met 6 procent.

United Airlines en aluminiumreus Alcoa volgen nabeurs met cijfers.

Vrachtvervoerder JB Hunt heeft in december een speciale bonus van 11 miljoen dollar betaald aan zijn medewerkers in de frontlinie. Het bedrijf investeert in zijn medewerkers, nu de markt voor chauffeurs, trucks en aanhangwagens zeer krap is. Het investeringsdoel van 1 miljard dollar werd vorig jaar niet gehaald, vooral door vertragingen in de aanvoerketen.

Het aandeel Sony daalde hard na het nieuws van de overname van Activision Blizzard door Microsoft op dinsdag, omdat hierdoor een grote concurrent dreigt te ontstaan. Grote games als Call of Duty en World of Warcraft zouden hierdoor samengaan met het Xbox-platform van Microsoft.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash kijkt naar een volledige overname van de Duitse flitsbezorger Flink. Dit meldt de Duitse website Manager Magazin woensdag.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag met zware verliezen. De S&P500-index daalde 1,8 procent tot 4.577,11 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 2,6 procent in en sloot op 14.506,90 punten. De Dow Jones-index verloor 1,5 procent tot 35.368,47 punten.