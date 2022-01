Meer winst voor Bank of America Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De winst van Bank of America is in het vierde kwartaal met 28 procent gestegen. Dit meldde de Amerikaanse bank woensdagmiddag. CEO Brian Moynihan sprak van een sterke autonome groei in combinatie met een aantrekkende economie. De kredietverstrekking groeide met 51 miljard dollar. De winst ging van 5,47 miljard naar 7,01 miljard dollar. Per aandeel steeg de winst naar 0,82 dollar, waar analisten uitgingen van 0,77 dollar, volgens FactSet. Ook de netto rentebaten overtroffen de verwachtingen. De inkomsten bedroegen afgelopen kwartaal 22,06 miljard dollar, wat 10 procent meer was dan een jaar eerder. Dít was wel wat minder dan analisten vooraf hadden ingevuld met potlood. De jaarwinst van Bank of America kwam hiermee op 32 miljard dollar, tegenover 18 miljard in 2020. Daarmee boekte de Amerikaanse bank een recordwinst. Twee sectorgenoten, JPMorgan Chase en Goldman Sachs, rapporteerden de afgelopen paar dagen lagere winsten in het vierde kwartaal, maar toch recordwinsten voor het hele jaar. Het aandeel sloot in de sterk dalende markt van dinsdag 3,5 procent lager. In de handel voorbeurs is er nog weinig reactie op de kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

