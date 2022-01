Procter & Gamble verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal een iets beter dan verwachte aangepaste winst per aandeel behaald en de verhoogde de jaaroutlook. Dit bleek woensdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse producent van persoonlijke en huishoudelijke verzorgingsmiddelen uit Cincinnati. In het afgelopen kwartaal, het tweede kwartaal dat in december eindigde, steeg de winst per aandeel van 1,47 tot 1,66 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,65 dollar. De omzet steeg met 6 procent op jaarbasis van 19,7 naar 21,0 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet eveneens met 6 procent. De markt rekende op een omzet van 20,3 miljard dollar. De volumes stegen in het kwartaal met 3 procent. Vooral de divisie Fabric & Home Care deed het goed met een stijging van 7 procent. Maar ook alle andere divisies zagen de volumes stijgen. Dividend en aandeleninkoop Het bedrijf uit Cincinnati wil meer dan 8 miljard dollar aan dividend uitkeren over dit boekjaar. Verder staat er een aandeleninkoopprogramma van 9 tot 10 miljard dollar in de steigers. Outlook P&G rekent voor het huidige boekjaar inmiddels op een omzetgroei van 3 tot 4 procent tegen eerder 2 tot 4 procent. Op autonome basis rekent het bedrijf zelfs op een groei van 4 tot 5 procent tegen eerder 2 tot 4 procent. De verwachting voor de winst per aandeel bleef ongewijzigd en loopt met 6 tot 9 procent op ten opzichte van boekjaar 2021 toen deze uitkwam op 5,50 dollar. De aangepaste winst zal nog altijd met 3 tot 6 procent stijgen ten opzichte van de 5,66 dollar die het vorige boekjaar werd behaald. In de huidige outlook houdt P&G rekening met een tegenwind van 2,3 miljard dollar tegen eerder 2,1 miljard dollar door hogere grondstoffenkosten en met 300 miljoen dollar aan hogere transportkosten. De tegenwind op de valutamarkten schat het bedrijf op 200 miljoen dollar. De verwachte 2,8 miljard dollar aan kosten heeft omgerekend een negatief effect van 1,10 dollar per aandeel in 2022, aldus P&G. Bron: ABM Financial News

