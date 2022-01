DoorDash wil Flink volledig inlijven - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash kijkt naar een volledige overname van de Duitse flitsbezorger Flink. Dit meldt de Duitse website Manager Magazin woensdag. Het Amerikaanse bezorgbedrijf zou de strijd willen aanbinden met landgenoot Amazon.com. Het bedrijf zou Oksana Lukyanenko hebben ingehuurd om de Duitse activiteiten te leiden, na goedkeuring van de overname van de Finse maaltijdbezorger Wolt voor 7 miljard euro, die in november werd aangekondigd. Wolt zou Flink willen integreren in zijn eigen app. In september meldden diverse media al dat DoorDash een belang nam in de Duitse flitsbezorger, die toen zou zijn gewaardeerd op 1,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

