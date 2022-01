Beursblik: Societe Generale zet Unilever op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft woensdag het advies voor Unilever verhoogd van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 35,00 naar 41,00 Britse pond. De analisten van de Franse bank wezen erop dat het aandeel Unilever sinds dit weekend, toen bleek dat het bedrijf een bod uitbracht op de consumententak van GSK, 11 procent daalde. Dat kost circa 10 miljard pond aan beurswaarde. Daarmee is het neerwaartse risico wel ingeprijsd, volgens de bank. De gang van zaken rond het overnamebod noemt Société Générale "klunzig". Zo lukte het Unilever niet om te voorkomen dat de plannen uitlekten. De overname van de onderdelen van GSK is wellicht niet perfect aangepakt, maar met een koers van 35 pond is dit nu ook ingeprijsd in het aandeel, aldus de analisten. Op de langere termijn zal de blik van de markt echter verschuiven naar de waarde die de overname creëert, als Unilever zijn visie beter toelicht. Mocht Unilever de consumententak van GSK overnemen dan ziet Société Générale alvast een synergievoordeel van 6 miljard pond. In Londen noteert het aandeel Unilever woensdag 0,9 procent hoger op 35,47 pond. Bron: ABM Financial News

