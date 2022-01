Beursblik: Belgische overnameprooi voor Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro is een mogelijke kandidaat om de Metro-winkels die in België in de etalage staan over te nemen. Dit schrijven analisten van ING woensdag.

Het betreft de groothandelsactiviteiten en de bevoorrading van hotels.

Sligro heeft zich de afgelopen jaren versterkt in België met de overnames van ISPC en Java Foodservice. En ondanks de coronacrisis is de balans van Sligro op orde volgens ING. "Dat biedt ruimte om van de pandemie te profiteren en marktaandeel te winnen in België", meent Hans D'Haese.

"In de afgelopen twee jaar had het management van Sligro andere zaken aan het hoofd, maar het is duidelijk dat deze kans om een flinke sprong voorwaarts te maken op de Belgische markt past in de groeiplannen van Sligro", zei de analist.