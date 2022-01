Nieuwe Britse opdracht voor BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Projectontwikkelaar Seaforth heeft BAM geselecteerd voor een project ter waarde van 110 miljoen Britse pond. Dit maakte de bouwer woensdagochtend bekend. BAM Construction zal Space House in Covent Garden gaan renoveren. De bouw hiervan werd in 1968 afgerond. BAM zal ook nieuwe verdiepingen toevoegen aan het gebouw. De werkvoorbereidingen zijn inmiddels begonnen en de belangrijkste bouwwerkzaamheden starten in april. BAM denkt in het derde kwartaal van 2023 klaar te zijn. Bron: ABM Financial News

