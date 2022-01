Verliezen op Damrak, plusje voor Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een relatief klein, maar breed gedragen verlies van start gegaan. De AEX opende op 763,02 punten, na een slot op dinsdag van 769,70 punten. In de hoofdindex noteerden vrijwel alle aandelen lager. Alleen Signify en Shell boekten kleine winsten. ASML daalde na cijfers aanvankelijk 0,6 procent maar noteert inmiddels in het groen. Analisten van Degroof Petercam en Kempen reageerden positief op de resultaten en de outlook van de toeleverancier van de halfgeleidersector. In de AEX daalden Adyen en ASMI 2,4 en 2,8 procent. In de AMX ging Aalberts 1,6 procent hoger na een koopaanbeveling van Jefferies. Alfen steeg 0,6 procent, na een koopadvies van ABN AMRO. AMG daalde 2,6 procent en Galapagos 1,7 procent, ondanks groen licht in het VK voor filgotinib. Bij de smallcaps ging Nedap 2 procent hoger. Kendrion daalde 3,8 procent. Bron: ABM Financial News

