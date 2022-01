ABN AMRO zet koopadvies op Alfen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft woensdag het advies voor Alfen verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel van 74,00 naar 88,00 euro, ondanks dat de bank de taxaties voor 2022 en 2023 verlaagde tot onder de analistenconsensus. Voor 2021 verhoogde ABN AMRO de ramingen wel. Het wordt hard werken voor Alfen om de gewenste groei in 2022 te realiseren en margedruk dreigt, schrijft de analist. ABN verlaagde dan ook de winsttaxaties voor dit en volgend jaar met 19 tot 20 procent. De bank rekent voor 2021 op een winst per aandeel van 0,92 euro en van 1,12 euro in 2022. In 2023 stijgt die naar 1,72 euro, denken de analisten. De bank meent verder dat het aandeel Alfen te fors reageerde op een recent analistenrapport en voorziet een herstel. Bron: ABM Financial News

