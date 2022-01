'ASML schetst positief beeld voor 2022' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug en schetste woensdagavond een positief beeld voor 2022. Dit zei analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen tegen ABM Financial News. De voor het eerste kwartaal afgegeven outlook noemde Van Putten nog een beetje een brij, maar onderliggend is de groei in het aantal verscheepte systemen conform de analistenconsensus, meent de analist. "Het goede nieuws is de outlook voor 2022, waarbij ASML mikt op een omzetgroei van 20 procent, terwijl de consensus op 19 procent zit", aldus Van Putten. Echter kijkend naar het aantal te verschepen systemen, zit ASML op een groei van 25 procent. "En dat zal door de markt positief worden opgepikt", denkt de analist. Ook meent Van Putten uit de woorden van CEO Peter Wennink op te maken dat ASML verwacht dat de groei in 2023 doorzet. "Dat is belangrijk", meent de analist, omdat hier zorgen over waren onder beleggers. Kempen rekent vanochtend op een positieve koersreactie en wees daarbij ook op een nieuwe order van Intel voor ASML, maar merkte ook op dat de sector het dinsdagavond lastig had op Wall Street. Bron: ABM Financial News

