Rode start verwacht voor AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet, na de koersverliezen op Wall Street dinsdagavond, waarbij vooral de Nasdaq het weer lastig had. De future op de AEX noteerde circa een uur voor opening 0,9 procent lager. De oplopende rente blijft de markt parten spelen. En dit dwingt de Federal Reserve dit jaar mogelijk tot vier renteverhogingen. "In oktober verwachtte de markt nog maar één renteverhoging dit jaar en nu zijn het er al vier", zei Edward Park van Brooks Macdonald. Beleggers hebben vanochtend aandacht voor de kwartaalcijfers van ASML en later vandaag voor die van Bank of America, Morgan Stanley en Procter & Gamble. Verder waren er vanochtend inflatiecijfers en let de markt verder op data over de Amerikaanse huizenmarkt. De Britse consumentenprijzen stegen in december met 5,4 procent, na een plus van 5,1 procent in november. En in Duitsland bedroeg de inflatie in december 5,3 procent. De euro/dollar handelde vanochtend op 1,1330 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,8860 procent. De olieprijs noteerde dinsdagavond op het hoogste peil sinds 2014 en ook vanochtend stijgt de prijs door. Bedrijfsnieuws ASML heeft in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen voldaan en verdubbelt het dividend, maar rekent voor het lopende eerste kwartaal op een flink lagere omzet. Voor het lopende eerste kwartaal rekent ASML op een omzet van 3,3 tot 3,5 miljard euro met een brutomarge van circa 49 procent. ASML zei dat circa 2 miljard euro aan omzet wordt doorgeschoven naar latere kwartalen. In heel 2022 zal de omzet met circa 20 procent stijgen. Verder meldde ASML dat Intel zijn eerste order voor zijn TWINSCAN EXE:5200 system heeft geplaatst. Een analist van Degroof Petercam reageerde tegenover ABM Financial News positief op de kwartaalupdate van ASML. Galapagos kreeg groen licht van de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency voor de behandeling van colitis ulcerosa met filgotinib. Verder is Jefferies gestart met het volgen van Aalberts met een koopadvies en een koersdoel van 72,00 euro en volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group haalde Citi NN Group van de kooplijst. Slotstanden Wall Street De Dow Jones en de S&P 500 index sloten dinsdag 1,5 en 1,8 procent lager op respectievelijk 35.368,47 en 4.577,11 punten. De Nasdaq daalde zelfs 2,6 procent tot 14.506,90 punten. Bron: ABM Financial News

