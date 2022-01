Beursblik: Jefferies geeft koopadvies voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies is begonnen met het volgen van Aalberts met een koopadvies en een koersdoel van 72,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin gaf analist David Kerstens aan uit te gaan van een autonome omzetgroei van circa 4 procent, met een EBITA-marge die zal oplopen naar circa 16 procent. Dat laatste is de onderkant van de nagestreefde bandbreedte van 16 tot 18 procent die Aalberts zelf hanteert voor 2022 tot en met 2026. Het koersdoel is een afspiegeling van de som-der-delen-waardering en de toekomstige kasstroom. Daarbij is de waardering in lijn met die van sectorgenoten, aldus Kerstens. Jefferies wees verder op de noodzaak voor bedrijven om te voldoen aan nieuwe milieu-eisen en waarvan Aalberts kan profiteren. De analist meent dat Aalberts actief is in "aantrekkelijke groeimarkten" en daarbij zijn portefeuille steeds verder optimaliseert. Het aandeel Aalberts sloot dinsdag op 55,36 euro. Bron: ABM Financial News

