ASML en Intel versterken samenwerking Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML en Intel versterken hun samenwerking. Dit maakte ASML woensdagochtend bekend. Intel plaatste daarbij zijn eerste order voor het TWINSCAN EXE:5200 system van ASML, en zet zo de volgende stap naar EUV 0.55 NA, een hoogvolume EUV-systeem. In 2025 wil Intel hiermee beginnen te produceren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.