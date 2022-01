Galapagos krijgt groen licht in VK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft een handelsvergunning gekregen van de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency voor de behandeling van colitis ulcerosa met filgotinib. Dit liet het biotechbedrijf dinsdagavond laat weten. Patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa voor wie de conventionele therapieën niet werken, kunnen voortaan met het middel Jyseleca van Galapagos geholpen worden. “Samen met het besluit van de EC is deze beslissing een belangrijke mijlpaal in onze plannen om Jyseleca beschikbaar te maken voor patiënten met CU die hiervoor in aanmerking komen in heel Europa”, aldus Galapagos in een toelichting. Bron: ABM Financial News

