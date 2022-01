Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na de verliezen dinsdagavond op Wall Street, waar opnieuw techaandelen het moeilijk hadden.

IG voorziet een openingsverlies van 115 punten voor de Duitse DAX, een min van 58 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 48 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, op stijgende obligatierentes en toenemende geopolitieke spanningen.

Beleggers in Rusland kozen dinsdag het hazenpad uit vrees voor escalerend geweld tussen Rusland en Oekraïne. De beurs in Moskou daalde 8 procent en staat nu op een jaarverlies van 17 procent. De hoge olieprijs helpt de Russische beurzen opvallend genoeg niet.

De rentes stijgen intussen op de toenemende verwachting dat centrale banken de monetaire steun gaan afbouwen. De lange rente in de Verenigde Staten is in enkele dagen gestegen van 1,771 naar 1,866 procent.

"Een sterke stijging van obligatierendementen wereldwijd heeft Europese aandelenmarkten vandaag tot de terugtocht gedwongen, op zorgen dat de hoge inflatiedruk een veel agressievere cyclus van renteverhogingen door centrale banken in gang zal zetten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Amerikaanse bedrijven in de regio New York werden veel somberder in januari, bleek uit de Empire State Index, die duikelde van een plus van 31,9 tot 0,7 punt onder nul.

Positiever waren de economische cijfers uit Europa, waar de Duitse ZEW-index voor het ondernemersvertrouwen in januari een sprong omhoog maakte van 29,9 in december naar 51,7, terwijl economen slechts een beperkte verbetering tot 32,5 hadden voorzien. De Britse werkloosheid is in november verder gedaald.

OPEC liet zijn zijn maandrapport de raming voor de vraag naar olie in 2022 ongewijzigd.



Bedrijfsnieuws

Unilever was opnieuw een verliezer en sloot 4 procent lager. Het afgewezen bod op een tak van de Britse farmaciereus GlaxoSmithKline valt niet goed bij beleggers.

Betaalspecialist Worldline verloor 4 procent in Parijs en ook sectorgenoot Adyen leverde 2 procent in. Ook internetinvesteerder Prosus verloor ruim 3 procent in Amsterdam. Halfgeleiderfondsen ASML en Infineon leverden ook in. ASML komt woensdag met kwartaalcijfers.

Ook maaltijdbezorger Delivery Hero sloot lager in Frankfurt na een koersdoelverlaging bij Credit Suisse. Just Eat Takeaway en Deliveroo daalden ook in Amsterdam en Londen.

Total Energies, Shell en BP profiteerden van een hogere olieprijs.

Telecom had de wind eveneens in de rug, met een koersstijging van 1,6 procent voor het aandeel KPN en 0,3 procent voor het aandeel Proximus.

Euro STOXX 50 4.257,82 (-1,03%)

STOXX Europe 600 480,37 (-0,85%)

DAX 15.772,56 (-1,01%)

CAC 40 7.133,83 (-0,94%)

FTSE 100 7.563,55 (-0,63%)

SMI 12.521,30 (-0,89%)

AEX 769,70 (-1,49%)

BEL 20 4.219,86 (-0,70%)

FTSE MIB 27.483,28 (-0,74%)

IBEX 35 8.781,60 (0,65%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag ook al lager gesloten, terugtrekkend op stijgende obligatierentes, die steeds meer renteverhogingen van de Fed inprijzen nu de inflatie de pan uit rijst, met forse verliezen voor de aandelen van grote zakenbanken, na zeldzame tegenvallende cijfers van Goldman Sachs.

De S&P500-index daalde 1,84 procent tot 4.577,11 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,60 procent in en sloot op 14.506,90 punten. De Dow Jones-index verloor 1,51 procent tot 35.368,47 punten.

Na een lang weekend met de beurzen maandag dicht voor Martin Luther King Day, sloeg de rentevrees met verdubbelde kracht toe. De lange rente in de Verenigde Staten is in enkele dagen gestegen van 1,771 naar 1,866 procent. De markt prijst inmiddels alweer vier renteverhogingen van de Fed dit jaar in, omdat de centrale bank hard op de rem lijkt te gaan trappen om de inflatie in toom te houden.

"In oktober verwachtte de markt nog maar één renteverhoging dit jaar en nu zijn het er al vier", zei Edward Park van Brooks Macdonald.

Waar de Fed zich op lijkt te maken voor een u-bocht in het monetaire beleid, verlaagde de People's Bank of China maandag nog twee beleidsrentes met 10 basispunten.

De Chinese president Xi Jinping sprak zich tijdens het virtuele World Economic Forum uit tegen al te snelle renteverhogingen door de Fed. "Als grote economieën op de rem trappen of een U-bocht maken in hun monetaire beleid, leidt dat tot een serieus negatief spillover-effect. Dat zal uitdagingen geven voor de mondiale economische en financiële stabiliteit en opkomende economieën zullen hiervan de meeste pijn voelen", aldus de Chinese leider.

Een index voor het ondernemersvertrouwen in New York wees dinsdag intussen op aanzienlijk meer pessimisme in januari.



De olieprijs steeg tot het hoogste niveau sinds 2014, na drone-aanvallen door Jemenitische rebellen op de Verenigde Arabische Emiraten. Een vat West Texas Intermediate werd dinsdag 1,9 procent duurder en sloot op 85,43 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit niveau werd sinds oktober 2014 niet meer gehaald, volgens gegevens van FactSet.

De euro verloor terrein op de dollar en noteerde rond het sluiten van de markt op Wall Street op 1,1323 dollar.

Bedrijfsnieuws



Zakenbank Goldman Sachs opende dinsdagmiddag de boeken en stelde teleur qua winst. De totale inkomsten waren wel boven verwachting, maar onderliggend was duidelijk dat onder meer de aandelenhandel en vermogensbeheertak het moeilijk hadden in het vierde kwartaal. Het aandeel daalde 7 procent. Sectorgenoot JP Morgan Chase verloor 4 procent. Ook Bank of America en Morgan Stanley, die nog hun cijfers bekend moeten maken, leverden alvast zo'n 4 procent in.

Coatingsbedrijf Axalta gaf een winstwaarschuwing voor het vierde kwartaal, waarvan de cijfers eind januari worden gepubliceerd. De grondstofprijzen drukken de resultaten en ook de verstoringen in de aanvoerketen bleken erger dan gedacht. Het aandeel verloor 2,5 procent.

Microsoft neemt de maker van computerspellen als Call of Duty, Activision Blizzard, over bijna 69 miljard dollar totaal. Microsoft sloot 2,4 procent lager. Activision werd 25 procent duurder.

De Amerikaanse regering bestudeert of de cloudactiviteiten van de Chinese e-commercegigant Alibaba een risico inhouden voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, meldde persbureau Reuters dinsdag. Alibaba verloor 2,3 procent.

S&P 500 index 4.577,11 (-1,84%)

Dow Jones index 35.368,47 (-1,51%)

Nasdaq Composite 14.506,90 (-2,60%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood.

Nikkei 225 27.465,94 (-2,8%)

Shanghai Composite 3.553,27 (-0,5%)

Hang Seng 24.031,31 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1327, na een sterke daling dinsdag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1323 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1392 op de borden.

USD/JPY Yen 114,20

EUR/USD Euro 1,1327

EUR/JPY Yen 129,38

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - December def. (Dld)

08:00 Inflatie - December (VK)

08:00 Producentenprijzen - December (VK)

10:00 Lopende rekening November (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Burberry - Trading statement (VK)

13:00 Bank of America - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 United Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)