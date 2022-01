Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in een markt die reageert op oplopende rentestanden, maar ook toenemende geopolitieke spanningen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot met een min van 1,0 procent op 479,79 punten. De Duitse DAX daalde ook 1,0 procent naar 15.772,56 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,9 procent tot 7.133,83 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.563,55 punten.

Beleggers in Rusland kozen dinsdag het hazenpad uit vrees voor escalerend geweld tussen Rusland en Oekraïne. De beurs in Moskou daalde 8 procent en staat nu op een jaarverlies van 17 procent. De hoge olieprijs helpt de Russische beurzen opvallend genoeg niet.

De rentes stijgen intussen op de toenemende verwachting dat centrale banken de monetaire steun gaan afbouwen. De lange rente in de Verenigde Staten noteert inmiddels rond 1,8 procent, terwijl er nog geen gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne in de markt is ingeprijsd, maar de spanning zeker nog niet weg is.

"Een sterke stijging van obligatierendementen wereldwijd heeft Europese aandelenmarkten vandaag tot de terugtocht gedwongen, op zorgen dat de hoge inflatiedruk een veel agressievere cyclus van renteverhogingen door centrale banken in gang zal zetten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Amerikaanse bedrijven in de regio New York werden veel somberder in januari, bleek uit de Empire State Index, die duikelde van een plus van 31,9 tot 0,7 punt onder nul.

Positiever waren de economische cijfers uit Europa, waar de Duitse ZEW-index voor het ondernemersvertrouwen in januari een sprong omhoog maakte van 29,9 in december naar 51,7, terwijl economen slechts een beperkte verbetering tot 32,5 hadden voorzien. De Britse werkloosheid is in november verder gedaald.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 84,69 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 87,61 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent. De olieprijs wam dinsdag op het hoogste niveau in 7 jaar na drone-aanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten, door rebellen uit Jemen met steun van Iran.

OPEC liet zijn zijn maandrapport de raming voor de vraag naar olie in 2022 ongewijzigd.

De euro/dollar noteerde op 1,1392. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1402 en maandag rond 22.00 stond er een stand van 1,1407 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Unilever was opnieuw een verliezer en sloot 4 procent lager. Het afgewezen bod op een tak van de Britse farmaciereus GlaxoSmithKline valt niet goed bij beleggers.

Betaalspecialist Worldline verloor 4 procent in Parijs en ook sectorgenoot Adyen leverde 2 procent in. Ook internetinvesteerder Prosus verloor ruim 3 procent in Amsterdam. Halfgeleiderfondsen ASML en Infineon leverden ook in. ASML komt woensdag met kwartaalcijfers.

Ook maaltijdbezorger Delivery Hero sloot lager in Frankfurt na een koersdoelverlaging bij Credit Suisse. Just Eat Takeaway en Deliveroo daalden ook in Amsterdam en Londen.

Total Energies, Shell en BP profiteerden van een hogere olieprijs.

Telecom had de wind eveneens in de rug, met een koersstijging van 1,6 procent voor het aandeel KPN en 0,3 procent voor het aandeel Proximus.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag duidelijk lager. De S&P500-index daalde 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 2 procent. Wall Street moet een inhaalslag maken nadat de Amerikaanse beurzen maandag dicht bleven voor de viering van Martin Luther King Day.