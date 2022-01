Techaandelen weer gebeten hond in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. Bij een slot van 769,70 punten verloor de AEX 1,5 procent.

Dinsdag draaide het vooral om rentevrees, met de Amerikaanse tienjaarsrente die op een precorona niveau staat van boven de 1,80 procent. Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerde de rente op 1,84 procent.

"Als de rentestijging in dit tempo doorzet, worden obligaties snel een concurrent van aandelen. Het zal het vooral de hooggewaardeerde (tech)aandelen onder druk zetten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management is echter van mening dat hogere obligatierendementen niet per definitie lagere techaandelenkoersen hoeven te betekenen.

"Stijgende rendementen zijn in feite veel vaker hand in hand gegaan met stijgende aandelenkoersen. Tech is een van de meest betrouwbare high-beta sectoren in de markt, dus dit is over het algemeen een omgeving die er geschikt voor zou moeten zijn", aldus marktstrateeg Lars Kreckel van LGIM.

"En als hogere inflatie gedreven door stijgende lonen een zorg is die obligatierendementen hoger stuurt, dan moet het profiel van tech als de sector met de minst arbeidsintensieve bedrijfsmodellen als positief worden beschouwd", volgens de marktkenner.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de Empire State index over de industrie rond New York in januari is gedaald tot onder nul, wat pessimisme onder de ondervraagden reflecteert. De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment steeg juist flink.

De olieprijs is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau in ruim 7 jaar, te midden van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten waar door Iran gesteunde rebellen in Jemen drone-aanvallen hebben uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten.

Een vat West Texas Intermediate kost ruim 85 dollar. Sinds oktober 2014 was WTI niet zo duur. Brent kost meer dan 87 dollar per vat, wat ook het hoogste niveau is in zo'n 7 jaar.

Het maandrapport van de OPEC bevatte geen wijzigingen voor de verwachte vraag naar olie en opnieuw benadrukte het kartel dat de omikronvariant van het coronavirus beperkte invloed zal hebben op de vraag.

De euro/dollar noteert rond het slot op 1,1338.

Stijgers en dalers

Techaandelen hadden het zwaar in de AEX. Adyen, ASML, ASMI, Prosus en Besi verloren rond de 1 tot 3,5 procent.

Unilever, dat maandag al 7 procent verloor na de aankondiging van strategische plannen waaronder een zeer hoog overnamebod op de consumententak van GlaxoSmithKline, leverde vandaag nog eens 3,5 procent in. Randstad verloor meer dan 2 procent na een adviesverlaging door Bank of America.

KPN en Shell deden goede zaken in de AEX met winsten van gemiddeld 2 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor de koerswinst van KPN op een positief rapport van Goldman Sachs.

In de AMX leverde Aalberts ruim 3,5 procent, na een mooie winst op maandag. Basic-Fit verloor ook meer dan 3,5 procent en Inpost zo'n 4 procent. AMG ging aan kop met een plus van rond de 4 procent.

Bij de kleine fondsen won Ordina ruim 4,5 procent, na een koopaanbeveling van Kempen. Vivoryon verloor dik 6 procent.

Analist Henk Veerman van Kempen verwacht dat de gunstige trends voor Ordina aanhouden en zelfs kunnen versnellen. Hij voorziet dan ook dat de afgegeven marge-outlook op middellange termijn te voorzichtig is.

Het lokaal genoteerde Core Laboratories, een toeleverancier van de oliesector, won meer dan 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot 1 tot 2 procent lager.