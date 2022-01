Beursupdate: beleggers laten Rusland links liggen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Beleggers in Rusland kiezen momenteel het hazenpad uit angst voor een verdere escalatie met Oekraïne. Dinsdag verliest de beurs van Moskou meer dan 8 procent waardoor het jaarverlies al opgeklommen is tot 17 procent. Momenteel heeft Rusland een groot aantal soldaten gestationeerd aan de grens met Oekraïne. Zowel de NAVO als Rusland hebben al gewaarschuwd voor een serieus risico op een militair conflict. Nu beide kampen geen akkoord lijken te bereiken, nemen beleggers het zekere voor het onzekere en drukken op de verkoopknop op de Russische beurs. Ook de Russische roebel verliest dinsdag een half procent. Opvallend is dat deze daling gebeurt, terwijl de olieprijs op het hoogste niveau in jaren staat. Daarbij lijken de VS weinig baat te zien in het verwijderen van Rusland uit het bankensysteem SWIFT. Momenteel hangt Rusland verschillende sancties boven het hoofd. Bron: ABM Financial News

