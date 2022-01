Beursblik: Bank of America verlaagt advies Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies op Randstad verlaagd van Neutraal naar Onderwogen met een nieuw koersdoel van 53 euro, van eerder 62 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Volgens de analisten heeft Randstad het in de afgelopen twee jaar beter gedaan dan concurrenten ManpowerGroup en Adecco en verwacht de bank ook een solide vierde kwartaal. Dit is echter ruimschoots terug te zien in de waardering van het aandeel Randstad, aldus Bank of America. De analisten zien beperkte ruimte voor consensusverhogingen en wijzen op een vertraging van inkoopmanagersindexen, die een belangrijke drijfveer zijn voor de aandelenkoersen van uitzenders. Daarom geeft Bank of America de voorkeur aan Adecco, waarop het een Neutraal advies heeft. Voor Randstad geldt ook dat de Nederlandse uitzendmarkt al ruim boven de niveaus van voor de corona zit en waar het groeimomentum zal gaan vertragen, onder meer als gevolg van de recente lockdown. Het aandeel Randstad noteert dinsdagmiddag 1,6 procent lager op 61,16 euro. Bron: ABM Financial News

