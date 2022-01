OPEC laat ramingen vraag naar olie ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft de verwachtingen voor de vraag naar olie ongemoeid gelaten. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel. Dit betekent dat OPEC er nog altijd op rekent dat de vraag naar olie in 2022 met 4,2 miljoen vaten per dag oploopt. Dagelijks zullen er 100,8 miljoen vaten nodig zijn, denkt het kartel. Ook de vraagverwachting voor 2021 bleef staan, met gemiddeld 5,7 miljoen vaten per dag meer dan in 2020. Volgens het kartel zal de omikron-variant van het coronavirus niet al te veel impact hebben op de vraag naar olie. Het kartel gaat nog altijd uit van een "milde en kortstondige" impact. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde dinsdagmiddag 1,2 procent hoger op 84,28 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 87,17 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

