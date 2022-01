Axalta Coatings Systems waarschuwt voor lagere resultaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Axalta Coatings Systems heeft de markt laten weten dat de resultaatvorming in het vierde kwartaal lager uitpakt dan voorzien. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van het bedrijf uit Glen Mills. Het coatingbedrijf gaf aan dat het in de laatste drie maanden van 2021 te maken had met een grotere impact van de grondstofprijzen op de resultaten dan aanvankelijk voorzien. Ook de verstoringen in de aanvoerketen vielen tegen. Er wordt nu voor het vierde kwartaal op een omzetgroei gerekend van 5,8 procent. Voor het gehele boekjaar ligt de geraamde omzetgroei op 18,2 procent tegen eerder ongeveer 19 procent. Voor het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) ligt de verwachting van Axalta voor het laatste kwartaal van 2021 op 120 tot 125 miljoen dollar, terwijl in heel 2021 dit resultaat 30 miljoen dollar lager uitkomt dan de 655 miljoen dollar die eerst werd verwacht. De verwachting voor de kasstroom ligt wel boven de oude prognose van 410 tot 430 miljoen dollar. Op 31 januari volgen de definitieve kwartaalcijfers van Axalta. Vorige week waarschuwde Sherwin-Williams ook al dat de winst in het vierde kwartaal fors lager uitvalt dan voorzien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.