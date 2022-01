'VS bestuderen risico cloudactiviteiten Alibaba' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering bestudeert of de cloudactiviteiten van de e-commercegigant Alibaba een risico vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. De focus van het onderzoek ligt op hoe het bedrijf de gegevens van Amerikaanse klanten opslaat, inclusief persoonlijke informatie en intellectueel eigendom, en of de Chinese overheid er toegang toe kan krijgen, meldden de bronnen. De mogelijkheid dat Beijing de toegang van Amerikaanse gebruikers tot hun informatie die is opgeslagen in de cloud van Alibaba te verstoren, is ook een punt van zorg, zei een van de ingewijden tegen Reuters. Amerikaanse regelgevers kunnen er uiteindelijk voor kiezen om het bedrijf te dwingen maatregelen te nemen om de risico's van de cloudbusiness te verminderen of Amerikanen zelfs te verbieden de dienst helemaal te gebruiken. De Amerikaanse cloudactiviteiten van Alibaba zijn klein, met een jaaromzet van minder dan 50 miljoen dollar, volgens onderzoeksbureau Gartner Inc. Maar als regelgevers uiteindelijk besluiten om transacties tussen Amerikaanse bedrijven en Alibaba Cloud te blokkeren, zou dit een klap zijn voor een van de meest veelbelovende onderdelen van het bedrijf, als ook voor de reputatie van Alibaba. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Handel wilde tegenover Reuters geen commentaar geven, terwijl de Chinese ambassade in Washington niet reageerde op verzoeken om een reactie. Alibaba weigerde om een reactie te geven tegenover het persbureau. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.